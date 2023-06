Celebrato a Verbania il 209° anniversario di fondazione dell'Arma dei Carabinieri FOTO

L’omaggio dell’Arma al vice brigadiere Salvo D’Acquisto, che il 23 settembre 1943 si fece fucilare al posto di 22 vittime civili, nel Vco si declina nei riconoscimenti ai militari delle stazioni e dei reparti mobili.

L’ha sottolineato, nell’intervento alla festa pre il 209° anniversario di fondazione, il comandante provinciale, colonnello Domenico Baldassarre: “Non è un caso che molte delle attività che oggi verranno ricordate con le attestazioni di merito siano destinate proprio a Carabinieri in servizio presso le Stazioni e le Aliquote Radiomobili”.

“Nel corso dell’ultimo anno – ha proseguito -, nonostante l’incoraggiante andamento degli indici di delittuosità, i comandi di Stazione della Provincia hanno svolto un’incessante attività di servizio al territorio: 11 mila pattuglie, che hanno consentito di sopperire alle 2.500 richieste d’intervento, controllare 52mila persone e 37mila veicoli, perseguire 3mila delitti, pari al 75% dei reati denunciati nell’ambito dell’intera provincia per i quali sono state deferite all’Autorità giudiziaria 1.300 persone”.

I controlli dell’Arma si sono concentrati sui reati che destano maggiore allarme sociale, ha precisato Baldassarre, “con particolare riguardo alle truffe, tipologia dii reato che vede il Verbano Cusio Ossola ai primi posti in Italia, in sinergia con enti locali, parrocchie e ordini professionali con i quali hanno condotto iniziative di prossimità e sensibilizzazione incontrando centinaia di persone anziane”.

Di grande importanza “gli incontri con gli istituti scolastici con i giovani sulla legalità. Sull’uso del computer e il cyberbullismo”. Sono stati intensificati i controlli in collaborazione con la Polizia di stato in quei territori dove non c’è un commissariato nei luoghi di maggiore aggregazione giovanile, concentrati nei fine settimana. Controlli durante i quali sono state comminate 3.500 multe, per violazioni al Codice della strada per distrazioni alla guida connesse all’uso di smartphone, mancato allacciamento delle cinture di sicurezza, 350 per guida in stato di ubriachezza”.

I Carabinieri forestali hanno denunciato 103 persone per reati ambientali, comminato multa per 200mila euro ed effettuato 7mla controlli su prelievi illeciti di acque pubbliche, hanno effettuato controlli per verificare la presenza sul territorio di grandi carnivori, vigilato nella prevenzione valanghe, denunciato i presunti responsabili di incendi in Val d’Ossola e in Valstrona che hanno distrutto 150 ettari di bosco. I Nas hanno sequestrato 12 tonnellate di alimenti, comminato multe per 600mila euro e denunciato 19 persone. Il nucleo dell’Ispettorato del Lavoro ha rilevato l’impiego irregolare di 157 lavoratori, 44 dei quali in nero, denunciato 43 persone e comminato multe per 300mila euro.

Nel corso della cerimonia sono stati premiati alcuni carabinieri che nell’ultimo anno si sono distintisi in attività di servizio.

In particolare:

Encomio Solenne del Comandante Interregionale Pastrengo a:

Brigadiere Capo Salvatore Moscato e Car. Francesco Barulli, in servizio alla Stazione di Stresa che nel mese di ottobre sono intervenuti con professionalità e determinazione disarmando ed arrestando un cittadino svizzero che, armato di fucile da guerra, aveva terrorizzato numerosi passanti lungo la SS 33. Encomio Semplice del Comandante Interregionale Pastrengo a:

Vice Brigadiere Giovanni Olgiati e Appuntato Scelto Q.S. Davide Paletta, effettivi alla Sezione Radiomobile del NOR di Verbania, intervenuti a Cannobio nel settembre dello scorso anno e traendo in salvo una persona che, in bilico sul parapetto di un ponte alto 25 metri, minacciava di suicidarsi. Encomio Semplice del Comandante Interregionale Pastrengo a:

Vice Brigadiere Francesco Pitzeri, anch’egli effettivo alla Sezione Radiomobile del NOR della Compagnia di Verbania che nello scorso dicembre, libero dal servizio, interveniva con coraggio e determinazione in Baveno afferrando e traendo in salvo una giovane donna che aveva scavalcato la paratia di un ponte sospeso e si accingeva a lanciarsi nel vuoto.

Vivissimo Apprezzamento del Comandante della Legione Carabinieri Piemonte e V.A. a:

Lgt C.S. James Lui, Mar. Domenico Ranieri, Lorenzo Silvestri e Giovanni Giannusa, rispettivamente Comandante della Stazione di Stresa e addetti alla Stazione di Strasa, per l’operazione di servizio che nel decorso mese di febbraio ha consentito di liberare una giovane ragazza, sequestrata e reclusa in casa e vittima di maltrattamenti da parte del padre, poi arrestato, che non accettava la relazione sentimentale della figlia con un giovane connazionale.

Quest’anno ad impreziosire la ricorrenza è stata presente una rappresentanza del Liceo Musicale Gobetti di Omegna, i cui giovani musicisti hanno scandito le varie fasi della cerimonia suonando dal vivo le musiche d’ordinanza. Al termine della cerimonia le Autorità e gli ospiti hanno visitato una mostra di opere d’arte, allestita nella rinnovata darsena del Comando Provinciale, realizzate dagli studenti del Liceo Artistico Gobetti di Omegna, il cui tema conduttore è l’Arma dei Carabinieri e il servizio in favore della collettività.