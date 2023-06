Quali sono le diete sicure e salutari per persone celiache?

La celiachia è una condizione che affligge sempre più persone. In alcuni casi, chi scopre di esserne affetto non sa come trovare delle alternative salutari e una dieta sicura da intraprendere per evitare l’ingestione di glutine. Come la maggior parte dei lettori saprà, infatti, la celiachia è una malattia permanente con reazione auto immune proprio al glutine.

Ciò causa un’infiammazione cronica dell’intestino, con conseguenze tutt’altro che piacevoli. È dunque di vitale importanza evitare tutti i cibi con glutine. Più facile a dirsi che a farsi, alcuni potrebbero pensare. Ciononostante, è comunque possibile vivere una vita sana con cibi gustosi e nutrienti anche se si è affetti da celiachia.

Cosa può mangiare un celiaco?

Se siete qui, però, è probabilmente perché volete sapere cosa possa mangiare un celiaco per seguire una dieta sicura e salutare. Innanzitutto chiariamo che prima di prendere decisioni in merito è sempre consigliabile consultare un medico specializzato nel settore. Un nutrizionista ben preparato sulla celiachia potrà darvi infatti informazioni dettagliate, riducendo al minimo la possibilità di errori.

Detto ciò, abbiamo alcune dritte per voi, che devono comunque essere corroborate anche da un’interazione con un medico di settore.

Cibi da evitare

I celiaci devono fare molta attenzione ai cibi e le loro categorie, esistono infatti molti alimenti a rischio. Non basta quindi fare affidamento alla classica dieta mediterranea. Bisogna evitare assolutamente i cereali come il frumento, l’orzo e la segale. Anche le varianti sono da bandire, come per esempio il farro o il grano khorasan. Potrebbe sembrare una riduzione drastica, ma non dimentichiamo che esistono anche cereali che un celiaco può effettivamente consumare e di cui parleremo nel prossimo paragrafo.

Da evitare anche il seitan, spesso incluso nelle diete vegetariane e vegane. Si tratta di un prodotto completamente a base di glutine, davvero dannoso per un celiaco. In linea di massima è bene evitare anche i prodotti lavorati a cui vengono aggiunti degli ingredienti. Per esempio è bene evitare marmellate e confetture, ma anche formaggi confezionati che potrebbero contenere tracce di glutine. Non perché i formaggi ne abbiano di per sé, ma perché vengono lavorati in stabilimenti dove potrebbero entrare a contatto con la sostanza allergizzante.

Infine, anche la birra classica è vietata, perché deriva appunto dall’orzo, un cereale che deve essere evitato dai celiaci. Occhio poi alle etichette, controllate sempre che non vi sia la dicitura di potenziale contaminazione da glutine prima di acquistare qualsiasi prodotto.

Cibi permessi

Ma cosa può mangiare allora un celiaco? Beh, per quanto riguarda i cereali, è possibile mangiare l’avena in chicchi, il grano saraceno, il mais, la quinoa e, con la giusta attenzione, anche il riso! Sono davvero tanti, quindi, e avete pertanto molte alternative al frumento.

Frutta, verdura, carni, pesce e uova sono tutti ingredienti senza glutine. Potete quindi consumarne senza alcun tipo di preoccupazione. L’unico dettaglio da ricordare sempre è verificare l’etichetta qualora si tratti di prodotti confezionati o lavorati. In questi casi è bene controllare sempre con attenzione che non vi siano potenziali tracce di glutine.