Nuova rotatoria lungo via Piave a Domodossola. Se n’è parlato in Commissione lavori pubblici nell'ultima seduta.

La nuova rotatoria sarà all’altezza del ponte che unisce via Cavalieri di Vittorio Veneto a via Piave. Era stata già inserita nel progetto di coordinamento approvato dall’amministrazione comunale. Sarà realizzata da un privato nell’ambito della costruzione di un nuovo impianto di distribuzione di carburanti, poiché la rotatoria servirà anche per facilitare l’accesso al distributore.