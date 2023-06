Festa di San Bernardo a Zornasco

Zornasco festeggia il patrono San Bernardo con tre giorni di iniziative e la processione di domenica. In programma due serate musicali al circolo Urtett, la prima venerdì 16 giugno, alle 21, con il gruppo Il sinistro trio. Sabato 17 giugno, sempre alle 21, serata danzante in compagnia di Gianni.

Domenica 18 alla casa parrocchiale messa alle 10 e processione per le vie del paese con la statua del patrono. Alle 12 pranzo in compagnia con lo “gnocco party”, alle 14.30 “Uao show” spettacolo gratuito di bolle di sapone giganti e magia comica. A seguire pomeriggio di giochi e divertimento dedicato ai bambini. Alle 17.30 “Beer pong”, gioco aperitivo. Alle 19:30 cena di chiusura in compagnia. Durante la manifestazione sarà operativo un servizio di ristoro con bar, panini con la salamella e “runditt”.