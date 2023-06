"Domo città nuova, nella sua severa eleganza esaltata e nel suo cuore accogliente"

Cara, bellissima Domodossola

tra poco sarà la tua festa, dedicata ai Santi Patroni. Nelle nostre chiacchiere e nei nostri progetti nascono tante considerazioni, a volte contrastanti.

Combattuti tra il desiderio di renderti omaggio con eventi particolari e il desiderio di capire la tua nuova realtà, stiamo a guardarti, con gli occhi ammirati dei tanti che ti stanno scoprendo.

Sei una città nuova, nella tua severa eleganza esaltata e nel tuo cuore accogliente. E questo piace a tanti, che siano turisti, amici d’oltreconfine o nuovi residenti.

Proprio per questo crediamo sia nostro compito presentare ai nuovi occhi che ti guardano i tuoi angoli più belli, i tesori nascosti, la tua storia e tradizionale cultura. Certi di affascinarli.

Così, mentre sei ancora tormentata , nei tuoi corsi principali, da quei lavori estenuanti che ti faranno bellissima, mentre ancora pesano su tanti le conseguenze di anni difficili, abbiamo pensato non sia utile aggiungere preoccupazioni con strutture invadenti e richieste onerose.

In questo anno vogliamo solo renderti onore. Chi ha fede onorerà i tuoi Santi, li pregherà perché ti custodiscano, li porterà nelle tue strade e festeggerà con un concerto meraviglioso.

Chi non crede potrà conoscere la loro storia e festeggiarti come vuole.

Sarebbe bello vedere una città vestita a festa, nei suoi balconi e nelle sue vetrine. Un sogno.

Noi , in questo 19 giugno, vogliamo onorarti davvero, con i pensieri più affettuosi e la cura che ti vogliamo dedicare.

Buona festa, cara, bellissima, Domodossola

La tua Pro Loco