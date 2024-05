Tante moto al Sempione per la tradizionale benedizione

Nella mattinata di domenica 5 maggio centinaia di bikers provenienti dal Vallese e dal Verbano-Cusio-Ossola si sono dati appuntamento al Passo del Sempione per la tradizionale motobenedizione. In cima al passo, complice anche un clima non troppo rigido e un'ambientazione scenografica data dalla neve ancora presente in quota, i motociclisti hanno atteso la benedizione ascoltando tanta buona musica e sorseggiando qualcosa di caldo.

Alle 11.00, poi, la celebrazione religiosa e infine la benedizione delle moto e dei motociclisti. Una tradizione pienamente rispettata all'insegna dell'amicizia e della passione per le due ruote.