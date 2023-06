Centri estivi, un'esperienza ricca di divertimento e formazione per oltre 350 bambini

Sono in corso i centri estivi all'oratorio del Sacro Cuore a Domodossola, organizzati dalla parrocchia in collaborazione con l'Associazione “Tra il dire e il fare” e il Comune di Domodossola. Sono partiti con ben 350 i bambini iscritti di età compresa dai 6 ai 13 anni. Proseguiranno fino al 28 luglio.



La giornata inizia alle 8 e termina alle 17. Il tema di quest'anno è il cartone animato Aladdin. "Un tema - spiega don Giacomo - che è stato scelto dagli animatori , dal quale emergerà la proposta di fede. La storia aiuterà e i bambini nell’immedesimazione con concetti educativi anche complessi, questi vengono fatti emergere da una cornice fantastica".

Gli animatori sono un centinaio . "I centri estivi stanno andando molto bene - dice don Giacomo Bovio, il collaboratore del parroco che si occupa dei centri estivi – ; i bambini si stanno divertendo. Per me é il secondo anno che seguo il centro estivo domese, un'esperienza impegnativa, ma arricchente. Qui seguono laboratori con canti, balli, divertimento, c'è un clima molto bello. Ogni giorno c'è anche spazio per una riflessione ispirata ad una parabola. Nei prossimi giorni in occasione della festa patronale proporremo la vita dei Santi patroni Gervaso e Protaso con un linguaggio adatto ai bambini e ai ragazzi. Faranno poi escurisioni in Ossola , ad esempio al Lusentino i più grandi e in Valle Vigezzo i più piccoli".



La giornata tipo del grest prevede l'accoglienza iniziale. Balli di gruppo, inno e preghiera. Seguono attività divise per fasce di età, laboratori poi giochi e compiti, la pausa pranzo nel pomeriggio attività di relax attività sportive e ricreative escursioni nel territorio, merenda. Il grest prevede poi una grande festa il 30 giugno, durante la quale ci sarà una cena e un divertente spettacolo preparato dai bambini e dai ragazzi.



Ci sono varie opzioni per vivere il grest tempo pieno dalle 8 alle 17, tempo parziale, tempo spezzato senza mensa, tempo ridotto. La giornata inizia alle 8 ma per chi ne ha necessità ci sono animatori che accoglieranno i bambini sin dalle 7.30. Il costo varia da un minimo 50 euro per il tempo ridotto e massimo 70 euro per il tempo pieno.

Ci sono ancora posti disponibili per informazioni è possibile rivolgersi all'oratorio. Gli organizzatori avevano lanciato un appello per la ricerca di volontari in aiuto agli animatori durante la giornata nella preparazione delle merende, nel servizio mensa, nella sorveglianza dei bambini e nelle pulizie. “Alcune persone hanno deciso di dedicare del tempo al grest - spiega l'animatore Luca Cicalò - ma servirebbero altri volontari la ricerca è sempre apert".