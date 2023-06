Il Consiglio dei Ministri impugna la legge sul bilancio previsionale del Piemonte. Gallo (PD):"Tronzano riferisca in aula"

Il Consiglio dei Ministri ha impugnato la legge regionale sul bilancio previsionale del Piemonte. "Non possiamo ritenerci tranquillizzati dalle dichiarazioni dell'assessore Andrea Tronzano che minimizza, relegando tutto a un atto ampiamente previsto", ha dichiarato il presidente del gruppo consiliare PD Raffaele Gallo. "Non bastano su una questione che riguarda la considerevole cifra di 110 milioni di euro".

"L’equilibrio del bilancio nel tempo è un elemento fondamentale rispetto al quale chiediamo all'assessore di riferire in aula al più presto", conclude Gallo.