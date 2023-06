Nuovo cantiere sulla superstrada ossolana. Carreggiata nord e rampa di Ornavasso chiuse fino al 10 luglio

Anas ha programmato il risanamento della pavimentazione lungo la statale 33 del Sempione all’altezza di Ornavasso. Per consentire l’esecuzione dei lavori, a partire dalle 19 di martedì 27 giugno e fino alle 19 di lunedì 10 luglio la carreggiata in direzione nord/Sempione sarà chiusa al traffico tra il km 95,730 e il km 97,270 con circolazione in direzione nord indirizzata sulla carreggiata sud/Milano allestita a doppio senso di marcia.

Inoltre, per effetto dei lavori durante l’esecuzione degli interventi sarà chiusa al traffico la rampa dello svincolo di Ornavasso di immissione sulla SS33 in direzione Sempione.

Al fine di consentire l’apertura dei varchi lungo lo spartitraffico centrale per lo scambio di carreggiata, lunedì 26 e martedì 27 giugno sarà temporaneamente in vigore il restringimento delle carreggiate per un tratto limitato, con transito sempre garantito sulla corsia libera.