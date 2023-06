Piazza San Carlo, confermata la condanna a 18 mesi per Chiara Appendino

La sentenza del processo d'appello è arrivata oggi ed ha confermato quella di primo grado: la deputata del Movimento 5 stelle ed ex sindaca di Torino è stata dunque giudicata colpevole di disastro, lesioni e omicidio colposi per quanto avvenuto durante la trasmissione della finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid il 3 giugno 2017.

Assolto l'ex questore Angelo Sanna

Confermate le condanne a 18 mesi anche per l’ex capo di gabinetto Paolo Giordana e per l’ex presidente di Turismo Torino, Maurizio Montagnese. Assolto l’allora ex questore Angelo Sanna per non aver commesso il fatto. Tutti in primo grado erano stati giudicati con rito abbreviato.