La Virtus Villa ricomincia ….dal ‘Curotti’. Al via al campionato di Prima Categoria la squadra biancoceleste giocherà ancora, per l’ennesima volta, nello stadio di Domodossola. L’incontro con l’amministrazione comunale c’è stato ma la soluzione ai problemi del Villa non c’è ancora. Nonostante la società abbia ribadito ancora che vuole giocare al ‘Poscio’.

Il nodo è che il ‘’contratto’’ con la Voluntas Villa, l’altra società sportiva villadossolese che ha in gestione lo stadio, scade il 31 dicembre di quest’anno. Il che costringe la Virtus a rimandare il ritorno allo stadio comunale a dopo quella data. Tradotto: la Virtus sarà ‘costretta’ ancora a emigrare al ‘Curotti’ almeno per i prossimi mesi. Dopo il 31 dicembre si vedrà.

Non risulta che l’amministrazione comunale abbia interpellato la Voluntas Villa per sapere se intenda lasciare lo stadio prima della scadenza del contratto. Voluntas che da più di un anno non ha più una prima squadra che giochi al ‘Poscio’.

‘’Sino al primo gennaio il campo non sarà a disposizione, quindi con l’iscrizione al campionato abbiamo confermato alla Lega che giocheremo a Domodossola’’ afferma Vincenzo Bruno, presidente della Virtus Villa.

L’assessore allo sport, Maurizio Gianola conferma: "C’è un contratto che risale a 7 anni fa e che è stato rinnovato e prevede che sino al 31 dicembre la Voluntas ha diritto al campo. Ho voluto approfondire il contratto inerente la gestione del Poscio. L’incontro col Villa mi serviva anche per capire se effettivamente la Virtus Villa voleva tornare al Poscio e questo l’ho appurato e ribadisco che l’amministrazione comunale vuole che la Virtus torni a giocare a Villadossola. Difficile però possa farlo da inizio campionato".