A Domodossola proseguono i “Giovedì d'Estate”

Secondo appuntamento il 6 luglio a Domodossola con i Giovedì d'Estate. Tre gli eventi gratuiti in cartellone proposti dall'amministrazione comunale.

In Piazza Mercato dalle 21.30 musica con l'esibizione del Civico Corpo Musicale di Domodossola alla Sala polifunzionale Falcioni (ex Cappella Mellerio) è invece prevista la proiezione alle 21 di 'Picasso'. Un docu-film sulla vita dell'artista spagnolo proposto in occasione del cinquantesimo anniversario dalla morte, avvenuta l’8 aprile 1973. A Piazza Chiossi invece, dalle 21, lo spettacolo di bolle di sapone “Soap Opera”.