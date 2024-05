Principio di incendio su un'auto sulla superstrada a Villa

Intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Domodossola domenica pomeriggio intorno alle 15 sulla strada statale 33 del Sempione per l' incendio di un'auto.

Il mezzo, avrebbe improvvisamente preso fuoco mentre viaggiava in direzione nord all'altezza del laghetto dei Sogni a Villadossola. Pronta la collaborazione di alcuni automobilisti che hanno avvisato i soccorsi e utilizzato un estintore per mitigare le fiamme.

I vigili del fuoco intervenuti hanno completato le operazioni e messo in sicurezza l'auto. I danni sono stati limitati al motore. Alla guida una persona residente in Ossola che non ha riportato conseguenze. Il traffico è rimasto regolare sulla rete stradale. Sul posto anche la polizia stradale.