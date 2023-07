Un’estate di grandi eventi in Val Vigezzo: il calendario

Si prospetta un’estate ricca di grandi appuntamenti per la Val Vigezzo: a partire dall’inizio di luglio, tutti i comuni della valle ospitano numerosi eventi, che ci accompagnano fino alla fine della stagione. Dalla cultura allo sport, dalla letteratura alla pittura, passando per gli eventi enogastronomici e quelli dedicati ai più piccoli, la Val Vigezzo propone eventi per tutti i gusti e per tutte le età.

Si parte venerdì 7 luglio, quando prendono il via diverse iniziative: a Santa Maria Maggiore l’amatissima rassegna Musica da Bere (che si concluderà nel mese di agosto), ma anche la terza edizione di Gamelui in Festa alla Pineta Loana di Malesco e il primo appuntamento con Una nuova trama per un vecchio telaio a Zornasco. Nel weekend dell’8 e 9 luglio, poi, il Raduno di auto americane, con esposizione nella piazza principale di Malesco, e i primi appuntamenti con i numerosi corsi e workshop organizzati dalla Fondazione Rossetti Valentini di Santa Maria Maggiore (il primo è l’8 luglio, con l’artista Paola Tassetti).

Successivamente, per tutto il mese di luglio e di agosto, numerosi altri appuntamenti da non perdere: di seguito l’elenco completo degli eventi.

12 luglio – 23 agosto: la Pro Loco di Santa Maria Maggiore propone eventi per le famiglie con bambini (giochi, letture, La Corrida, Santa Summer Party)

14-16 luglio: Santa Maria Maggiore dedica letture, spettacoli e giochi ai bambini e alle famiglie

10 agosto: Festa Patronale di San Lorenzo a Buttogno

12 agosto: Tradizionale Via del Mercato

14-15 agosto: Festa Patronale dell’Assunta a Santa Maria Maggiore e Festa Campestre del Gruppo Alpini di Santa Maria Maggiore, Crana e Buttogno

16 agosto: Festa Patronale di San Rocco a Crana

17 agosto: inaugurazione della mostra Form of Kindness di Elisa Macellari alla Casa del Profumo di Santa Maria Maggiore

18-25 agosto: Festival letterario Sentieri e Pensieri

27 agosto: 50esima edizione della Sgamela’a d’Vigezz

31 agosto – 4 settembre: 40esima edizione del Raduno Internazionale dello Spazzacamino