In bici tra lago e montagna: arriva la 'Pedalata delle Stelle del Vco'

E’ partita in questi giorni la campagna, promozionale e d’iscrizioni, a “Pedalata delle Stelle del Vco”, evento in programma il 9 e 10 agosto con partenza da piazza Garibaldi a Pallanza arrivo a Crevoladossola e ritorno. Un evento cicloturistico ma non solo. Anticipa la futura ciclovia dell’Ossola, finora realizzata solo a tratti.

L’idea è partita da Magda Verazzi, già consigliera delegata alla mobilità nella precedente Amministrazione provinciale, oggi portavoce di “Casa di Alice”, l’associazione che organizza l’evento patrocinato da Provincia, Ente parco Valgrande, da Verbania e dagli altri Comuni che hanno aderito: Mergozzo, Ornavasso, Premosello Chiovenda, Vogogna, Piedimulera, Pallanzeno, Villadossola, Domodossola, Pieve Vergonte, Crevoladossola, Pieve Vergonte, Anzola d’Ossola Gravellona Toce, Baveno. Col sostegno economico della Fondazione comunitaria del Vco.

“L’augurio - così Albertella alla presentazione dell’evento – è che si trasformi in un appuntamento fisso. Fare rete, lavorare insieme, significa rispondere meglio alle esigenze dei cittadini. La lunga notte sotto le stelle è un banco di prova che ricorda a Verbania come muovendoci insieme e decisi si può fare tutto."

Patrocina l’evento la Regione Piemonte, che col sottosegretario alla Presidenza Alberto Preioni ha partecipato alla presentazione a Villa Simonetta. Presente anche il presidente dell’ente parco, Luigi Spadone.