Domodossola come Montmartre

Il centro storico di Domodossola torna a trasformarsi in una piccola Montmartre grazie alla grande mostra mercato “Plein Air” che sabato 3 maggio dalle 10 alle 18, in collaborazione con Proloco di Domodossola e con il patrocinio del Comune di Domodossola, viene allestita nell'ambito del festival dell'illustrazione Di-Se.

Dopo il grande successo dello scorso anno, tra via Motta e le piazze Chiossi e Fontana, trenta artisti si riuniscono in un progetto unico nel suo genere per presentare dal vivo i propri lavori. Artisti locali ma anche provenienti da fuori provincia, per una contaminazione artistica senza eguali. Sarà anche l’occasione imperdibile per entrare nel cuore del processo creativo e scoprire da vicino il mondo dell’illustrazione e del disegno contemporaneo.