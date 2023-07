Una chiesa sulla roccia: un concerto per scoprire la storia della Val Cannobina

L’Associazione Culture d’Insieme nel VCO promuove l’evento “Una chiesa sulla roccia”, un concerto in programma sabato 22 luglio nella chiesa di Santa Maria Maddalena di Spoccia, in Val Cannobina. Una manifestazione nata con lo scopo di guidare gli spettatori alla scoperta della storia e del patrimonio culturale e artistico del territorio della Valle. La chiesa di Spoccia è unica nel suo genere: si erge in cima ad uno sperone roccioso, e al suo interno contiene numerose opere d’arte, quali una pala d’altare della Madonna del Rosario risalente al XVI secolo.

L’evento prende il via alle 17.30 presso il cortile adiacente alla chiesa. È prevista un’introduzione di Alberto Bergamaschi con un’analisi storica e artistica del patrimonio da parte di Giuseppe Dellamora. In seguito, il programma prevede un concerto con musiche di J. S. Bach e G. P. Telemann, eseguite da Francesca Maiella al flauto traverso e Gioele Corrado al corno. Segue un piccolo rinfresco aperto a tutti i partecipanti, con offerta libera: i fondi raccolti saranno devoluti al progetto di restauro del prezioso Harmonium della chiesa.