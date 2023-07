Escursioni e yoga in alpeggio: gli eventi del weekend in Valle Anzasca

Un fine settimana ricco di eventi quello del 15 e 16 luglio in Valle Anzasca. Tra escursioni in montagna, conferenze e giornate dedicate allo sport, per i prossimi giorni Macugnaga e dintorni offrono proposte per tutti i gusti.

Si parte già giovedì 13 luglio con una conferenza dal titolo “Strane presenze a Pianezza: sulle tracce di Filippo Neri e Giulio d’Orta in Anzasca. L’evento si inserisce nella manifestazione “Serate curiose nella Valle del Rosa”: organizzato dal Comune di Vanzone con San Carlo, ha come protagonista Fiorella Mattioni Carcano. La conferenza si tiene a Pianezza di San Carlo a partire dalle 20.40.

Sabato 15 luglio due esperienze a contatto con la natura. Innanzitutto l’escursione “Le miniere del Monte Rosa: Lavanchetto”, una passeggiata di due ore organizzata dal CAI di Macugnga con l’Associazione I Figli della Miniera, in collaborazione con la famiglia Lana. L’escursione prevede una visita al sito minerario di Lavanchetto, seguita dalla messa in ricordo dei minatori e una polentata per tutti i partecipanti. La partenza è prevista alle 8.30 dal ponte del Vaud, a Pestarena. Per le informazioni contattare i numeri 347 9793505 o 338 8331974, oppure www.caimacugnaga.org. Nella stessa giornata anche “Yoga in alpeggio”, due sessioni di yoga con un’istruttrice certificata presso l’Agriturismo Burki di Macugnaga. Per partecipare è necessario iscriversi tramite il numero 338 1657608 o la mail info@alpeburki.it.

Domenica 16 luglio la “Passeggiata dei Cam…Minatori”, un’escursione da Pestarena a Morghen per conoscere il territorio tra boschi e miniere. La partenza è fissata per le 13.30 con arrivo alle 16.30 circa. La passeggiata è organizzata da Gli Amici di Morghen con il consorzio MPZ e l’Associazione I Figli della Miniera. Per le prenotazioni contattare i numeri 347 2800565 o 347 3086205.

Per concludere, lunedì 17 luglio prende il via il Corso di avvicinamento allo sport organizzato dallo Sci Club Valle Anzasca, attivo fino al 2 agosto. Un’occasione per permettere ai più piccoli di avvicinarsi al mondo dello sport durante 6 incontri presso il campo sportivo di Ceppo Morelli. Per informazioni 392 8230183. Nella stessa giornata, alla Kongresshaus di Macugnaga "100 anni dalla morte di W.P. Ker (in onore di Dante), una giornata di studi dedicata all'illustre saggista scozzese.