Il fisico Nicolò Riva ospite a Baceno per una conferenza sulle stelle

Nella giornata di giovedì 9 maggio, il fisico Nicolò Riva - Magnet Engeneer della Proxima Fusion, una startup tedesca con sede a Monaco, in Germania - incontrerà gli alunni della scuola superiore di I grado dell’I.C. Innocenzo IX di Baceno per una lezione-conferenza dal titolo “Una fabbrica di stelle a Baceno?”.

Lo scopo dell’incontro è quello di illustrare il percorso verso la costruzione di una fonte di energia, illimitata e pulita, che proviene dalle stelle. Nella serata dello stesso giorno, alle 20.45, Riva terrà una seconda conferenza aperta al pubblico sempre sullo stesso tema.

L’evento è stato organizzato dalla scuola. “L'Istituto Comprensivo Innocenzo IX è lieto di ospitare il dottor Nicolò Riva, fisico ricercatore di fama internazionale ed ex studente del nostro Istituto, che racconterà il suo percorso di ricerca prima ai nostri ragazzi e ragazze e poi in una serata aperta a tutti”, dichiara la dirigente scolastica Ornella Barre. “Si ringraziano il Comune e la Pro-Loco di Baceno per il patrocinio dell'iniziativa”.