''Cosa ha fatto e cosa farà Acqua Novara-Vco per potenziare l'acquedotto?''

Il consigliere di minoranza a Premosello, Andrea Monti ha scitto ad Acqua Novara-Vco per chiedere informazioni inerenti gli investimenti attuati e previsti nel Comune di Premosello-Chiovenda.

Nella nota Monti chiede ''le opere attuate nel recente passato e quelle previste in futuro per efficientare e potenziare la rete dell’acquedotto del nostro Comune e i relativi investimenti finanziari già impegnati e previsti. La vetustà di parte della nostra rete dell’acquedotto interessata da numerose criticità (perdite in vari punti, reiterati casi di non potabilità dell’acqua) ed i problemi legati ai prolungati periodi siccitosi impongono una adeguata pianificazione strategica di interventi finalizzati, nel medio periodo, al superamento di queste problematiche. Sappiamo che il nostro territorio rientrava tra i comuni interessati dal Piano di investimenti programmati dall’Ente gestore del servizio idrico integrato pertanto chiediamo, cortesemente, di conoscere i dettagli di quanto previsto e attuato nel passato e di avere rassicurazioni in merito ad auspicabili importanti interventi nel prossimo futuro''.

Rivolgendosi al sindaco e all’assessore competente del Comune Monti li invita a '' svolgere un ruolo attivo coordinandosi con i vertici di Acqua Novara VCO al fine di lavorare in maniera sinergica per superare le problematiche note''.