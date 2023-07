Nuova esposizione del Museo Immaginario in piazza Mercato

La rassegna di immagini promossa da Museo Immaginario-L'École des Italiens continua presso il bar Sali e Pistacchi in piazza Mercato. A partire dal martedì 11 luglio, è possibile ammirare l'esposizione intitolata "Senza titolo", che presenta una fotografia Inkjet pigment ink scattata nel 2006 da Carlo Carossio. Questo poliedrico fotografo, residente a Torino, si dedica all'arte fotografica in modo discontinuo sin dagli inizi della sua carriera, utilizzando la fotografia macro e pellicola a colori, con processi di sviluppo e stampa personalizzati.

Attraverso la sua visione artistica, Carossio interpreta la vegetazione, i fiori e gli oggetti che catturano la sua attenzione, conferendo loro forme e significati grafici, poetici e provocatori molto diversi da quelli comunemente percepiti. La serie di scatti proposta in questa esposizione sicuramente sfida le convenzioni e offre una prospettiva non convenzionale dell'arte fotografica. Non perdete l'opportunità di ammirare questa collezione unica di immagini presso il bar Sali e Pistacchi.