Incendio in un'abitazione di vacanza in Canton Ticino, intossicato un 37enne

Nella serata di domenica 16 luglio verso le 21.00, in Canton Ticino, si è sviluppato un incendio in un'abitazione di vacanza in via Sonazza a Vairano. Per cause che l'inchiesta di polizia dovrà stabilire, le fiamme hanno interessato tutta la casa causando danni ingenti.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale, i pompieri di Gambarogno e Bellinzona che hanno domato le fiamme e il SALVA che ha trasportato un 37enne cittadino svizzero del Canton San Gallo all'ospedale per una lieve intossicazione.