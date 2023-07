Sono dieci i Comuni del Vco che superano l’80 per cento di raccolta rifiuti differenziata.

I dati, relativi al 2022 dicono che in testa c’è Omegna con l’85,78 per cento di raccolta differenziata. Poi Gravellona Toce con 83,43, Piedimulera con 83,28 e Premeno con 81,91. Seguono Ornavasso 81,90; Montecrestese 81,21; Vignone 81,18. Con percentuali appena sopra l’80 per cento anche Bee, Crevoladossola, Gignese e Vogogna.