"Via le piante infestanti dal Rio Palera"

Il sottoscritto consigliere Monti Andrea in qualità di capogruppo di minoranza,in base a sopralluoghi effettuati e raccogliendo le richieste di intervento di numerosi cittadini,con la presente chiede di didisporrecon urgenza, un intervento di pulizia delle piante infestanti presenti nel tratto della Lanca Palera (catastalmente idividuata come Rio Nosè) situata nel capoluogo.

L’opera di manutenzione dovrebbe interessare tutto il tratto del Rio,tuttavia allego una planimetria nella quale si è indicata la parte necessitante di un intervento che dovrebbe avere carattere prioritario.

Con la presente si chiede inoltre di disporre la manutenzione e relativo taglio erba delle aree verdi interne ed esterne del cimitero del capoluogo, comprendendo i vialetti.

La presente richiesta si inserisce all’interno dell’elenco di segnalazioni oggetto di interrogazione con risposta scritta recentemente protocollata e ne costituisce parte integrante.

Si ribadisce la necessità di monitorare costantemente il reticolo idrografico con particolare riferimento a quello posto all’interno dei centri abitati e conseguentemente eseguire periodicamente interventi di manutenzione ordinaria; tale operazione, che può essere svolta coordinandosi con il Settore Tecnico della Regione Piemonte ed il relativo personale, risulta di fondamentale importanza per prevenire criticità legate a fenomeni di esondazione localizzati e risulta necessario ad impedire il dilagare antiestetico degli infestanti in prossimità di abitazioni.

Per quanto riguarda i cimiteri si rinnova la richiesta, fatta più volte in questi mesi, di prestare attenzione alla loro manutenzione.

Monti Andrea

Il consigliere capogruppo di minoranza