Macugnaga verso il voto con l'ipotesi Candiani

Si punta ad una lista unica per le prossime elezioni comunali di Macugnaga. Una sola lista che possa ‘significare’ una compattezza necessaria a far fronte ai troppi problemi in cui naviga Macugnaga, alle prese con inchieste e processi, ricerca di risorse e una continuità amministrativa che aiuti ad uscire del momento difficile. Soprattutto dopo gli strascichi lasciati dalla caduta della presente amministrazione Bonacci. Un momento delicato per la stazione turistica ossolana, tuttora 'governata' da un commissario prefettizio.

‘’Da qui la necessità di unire le forze e puntare su una sola lista, che però segni anche la discontinuità con la precedente amministrazione’’ spiegano in paese alcuni ex amministratori. Cosicché si sta lavorando per formare la lista sola per le elezioni in programma il 24 e 25 maggio.

Si parla ovviamente di una lista civica che potrebbe avere come candidato sindaco però un politico della Lega: Stefano Candiani. Il cui nome circola ormai da settimane in paese. Anche se il parlamentare leghista non ha ancora sciolto le riserve.

Legato a Macugnaga – dove ha una casa – Candiani sta valutando la proposta, sulla quale ovviamente pesano i suoi impegni politici lontani da Macugnaga. Una candidatura che in paese convince chi sa che Macugnaga ha bisogno di un sindaco che possa contare sui contatti romani per risollevare le sorti della stazione turistica del Rosa. E tra chi invece pensa che proprio gli impegni di Candiani possano poi pesare sulla sua presenza in paese e sulla sua effettiva partecipazione alla vita amministrativa macugnaghese, che forse più di adesso ha bisogno di una presenza assidua. Ma anche perché la candidatura siginificherebbe comunque dare un 'taglio' politico ad una lista civica.