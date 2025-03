Intensificati i controlli stradali dei Carabinieri durante il fine settimana di carnevale

Nel corso dell’ultima settimana, in concomitanza con i festeggiamenti del carnevale, che come di consueto porta un maggiore afflusso di turisti e in generale di vivacità per le strade dei comuni del territorio, i Carabinieri del Comando Provinciale di Verbania hanno intensificato i controlli, concentrandosi sulla prevenzione dei reati in generale e sul contrasto all’abuso di alcol e sostanze stupefacenti, in particolare tra i conducenti di veicoli.

Il bilancio è di otto persone denunciate in stato di libertà e 5 segnalate all’autorità amministrativa per possesso di stupefacenti per uso personale.

In particolare i carabinieri hanno fermato nel fine settimana, in orario serale un soggetto che si aggirava con fare sospetto per il centro cittadino di Gravellona Toce; dal controllo lo stesso, con diversi precedenti, risultava destinatario della misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno in quel comune e, per tale motivo, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per l’inottemperanza dell’obbligo.