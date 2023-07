Arresti per traffico illecito di rifiuti, l'indagine sfiora il Vco

La polizia di Latina, su disposizione della direzione distrettuale Antimafia di Roma e in collaborazione con la Squadra Mobile di Cosenza, ha arrestato due persone gravemente indiziate a vario titolo di corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio e attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti.