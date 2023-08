Partiti da Villa 55 giovani diretti alla Giornata Mondiale della Gioventù di Lisbona

Sono partiti sabato da Villadossola 55 giovani, accompagnati da don Alberto Andrini , per la Giornata mondiale della Gioventù (GMG) a Lisbona. Il gruppo fa parte della comitiva partita con i pullman della diocesi di Novara.

Domenica alla grotta di Lourdes hanno partecipato alla messa internazionale dei giovani e alla processione dei flambeaux. Poi hanno proseguito il viaggio per Lisbona per partecipare martedì 1 agosto alla messa di apertura della GMG presieduta dal cardinale patriarca di Lisbona don Manuel Clemente.

Mercoledì 2 agosto prenderanno parte alla festa degli italiani e incontreranno il cardinale Matteo Zuppi. Giovedì 3 agosto accoglieranno con gli altri giovani papa Francesco e venerdì 4 agosto parteciperanno alla via crucis con il Pontefice.

Sabato 5 agosto alle 20.45 saranno presenti alla veglia con il Santo Padre domenica 6 agosto alle 9 alla messa di chiusura della GMG. Poi partiranno per Barcellona dove sosteranno e visiteranno la città per fare poi rientro in Italia l' 8 agosto.