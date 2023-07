Muri umidi: cosa fare in caso di depositi di salnitro?

La presenza di umidità in casa può portare alla comparsa di diverse problematiche. Una delle più comuni è rappresentata dalla formazione di salnitro, un deposito di sali minerali comunemente noto anche come “muffa bianca”.

Si tratta di un mix di carbonato di potassio, di ammoniaca e altri agenti batterici trasportati dall'acqua, che si manifesta nel cemento e nella muratura in generale.

Naturalmente, nel caso in cui venga rilevata la presenza di salnitro sui muri, sarà opportuno rivolgersi in modo tempestivo a una ditta specializzata, che sarà in grado di stabilire il tipo di umidità responsabile del problema e determinare l’intervento da attuare per eliminarlo in modo definitivo.

L’umidità, infatti, può essere capillare, così come essere provocata dalla condensa oppure dalla perdita di una tubatura.





Salnitro sui muri: le abitazioni più a rischio





Gli edifici che sono più soggetti alla comparsa del salnitro sui muri sono quelli le cui fondamenta si trovano a contatto con terreni ove ci siano corsi d'acqua. Possono essere interessate tanto case rurali e appartamenti datati quanto nuove costruzioni, così come garage, seminterrati o cantine: questi ultimi, infatti, essendo spazi completamente chiusi non permettono nemmeno di effettuare un adeguato ricircolo dell’aria.

Anche gli infissi obsoleti possono contribuire a far penetrare l'umidità, soprattutto nella stagione invernale e in presenza di forti piogge: in questi casi, la condensa si può accumulare tra il vetro e l'infisso, provocando così una scarsa coibentazione che si ripercuote anche sulla percentuale di umidità presente nell’ambiente.

Per prevenire la comparsa di umidità in eccesso è possibile adottare una serie di accorgimenti, che vanno dall’areare le stanze quotidianamente per un quantitativo di tempo sufficiente alla disposizione di un deumidificatore nell’ambiente, fino ad arrivare all’installazione di un apposito sistema di insufflazione.





I principali effetti del salnitro



Il salnitro può comportare diversi problemi di varia natura, innanzitutto andando a creare un ambiente insalubre, con conseguenze per la salute.

Nel dettaglio, il fenomeno può andare a interessare le vie respiratorie, con effetti più severi nei bambini, in soggetti allergici oppure immunocompromessi.

Naturalmente, altri danni piuttosto comuni provocati dal salnitro sono quelli di tipo strutturale alle mura, che possono scrostarsi, rimanere umide o macchiare la carta da parati, nonché la mobilia a diretto contatto. Nei casi più gravi, i problemi possono arrivare a interessare la stabilità stessa della dell’edificio.





Come eliminare definitivamente il salnitro



Per eliminare definitivamente il salnitro dai muri è importante ricorrere all’intervento di una ditta specializzata, evitando di optare per soluzioni fai da te che non sono in grado di risolvere il problema alla radice.

Si tratta di rimedi casalinghi come per esempio l’aceto e la candeggina, nonché della scelta di procedere alla rimozione della muffa bianca tramite raschiamento. Allo stesso modo, è sconsigliato ricorrere all’applicazione di prodotti a base di acidi acetici o solforici, il cui impiego scorretto rischia di compromettere maggiormente la situazione.

Un’azienda specializzata, in genere, interviene direttamente sulla causa che determina la formazione del salnitro, vale a dire l’umidità. Murprotec, per esempio, in casi di risalita effettua sui muri iniezioni di soluzioni idrofobiche, attraverso le quali la capillarità dell’acqua viene bloccata efficacemente.

Naturalmente, una volta contrastata adeguatamente l’umidità e i suoi effetti, gli esperti della ditta si occuperanno anche di ripulire i muri, eliminando anche ogni più piccolo deposito presente sulle pareti.