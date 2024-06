Cantieri sulla A26: tutte le modifiche alla viabilità

Sono ancora numerosi i cantieri aperti sull’autostrada A26 GravellonaToce – Genova Voltri nella settimana del 17 giugno.

Per quanto riguarda i cantieri di corsia unica permanente, i tratti interessati sono:

Nel tratto compreso tra Arona e Meina in direzione Gravellona Toce tra le pkm 168+000 e pkm 169+000 in modalità permanente da lunedì 17 fino a venerdì 21 giugno;

Nel tratto compreso tra Meina e Arona in direzione Genova tra le pkm 169+000 e pkm 168+300 in modalità permanente da lunedì 17 fino a venerdì 21 giugno;

Nel tratto compreso tra Romagnano e Allacciamento A26/A4 in direzione Genova tra le pkm 136+500 e pkm 130+700 in modalità permanente da lunedì 17 fino a venerdì 21 giugno;

Nel tratto compreso tra Allacciamento A26/A4 e Romagnano in direzione Gravellona Toce tra le pkm 144+300 e pkm 143+800 in modalità permanente fino a venerdì 26 luglio;

Nel tratto compreso tra Romagnano e Allacciamento A26/A4 in direzione Genova tra le pkm 144+100 e pkm 140+500 in modalità permanente fino a venerdì 26 luglio.

Deviazione di carreggiata, invece, nel tratto compreso tra Borgomanero e Romagnano Sesia in direzione Genova tra le pkm 152+950 e 150+960 in modalità permanente fino a venerdì 21 giugno e nel tratto compreso tra Meina e Carpugnino in direzione Gravellona Toce tra le pkm 173+400 e 179+500 in modalità permanente fino a venerdì 21 giugno.

Infine, chiusura in orario notturno tra Romagnano Sesia e Borgomanero dalle ore 22.00 alle ore 0.:00 nelle notti di martedì 18 e giovedì 20 giugno. Uscita obbligatoria a Ghemme - Romagnano Sesia con possibile rientro alla stazione di Borgomanero.