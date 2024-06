Don Rossi beato: un pellegrinaggio sui luoghi del martirio

Domenica 30 giugno, nel giorno della messa di ringraziamento a Calasca per la beatificazione di don Giuseppe Rossi, i catechisti della diocesi vivranno un pellegrinaggio sui luoghi del martirio del parroco.

L’appuntamento è alle 10.00 a Castiglione Ossola, luogo del martirio e parrocchia dove don Rossi visse il suo ministero di parroco. Sono invitate le catechiste e i catechisti della diocesi, ma l’appuntamento è aperto a tutti coloro che interessati a vivere una giornata insieme, dedicata alla spiritualità, alla preghiera e all’approfondimento storico, con protagonista la figura di un testimone della fede.

Ad accompagnare i pellegrini sarà padre Marco Canali, parroco di S. Rita in Novara e delegato vescovile per la causa di beatificazione. Dopo il ritrovo a Castiglione, il programma prevede la divisione in gruppi per visitare la chiesa, la casa Museo allestita nella casa parrocchiale di allora e il luogo del martirio.

Nella pausa pranzo, ci sarà la possibilità di pranzare al sacco in una zona coperta e attrezzata oppure di cercare in autonomia posto in qualche ristorante della zona. Nel pomeriggio il trasferimento a Calasca, dove alle 16.00 sarà celebrata dal vescovo Franco Giulio Brambilla la messa di ringraziamento per il dono del Beato alla Chiesa.

Per partecipare è necessaria l’iscrizione entro il 20 giugno, tramite una mail all’indirizzo catechistico@diocesinovara.it oppure compilando il modulo online.