I Nomadi fanno il pienone a Domobianca365 FOTO

Una serata memorabile. Più di milleduecento spettatori per il concerto dei Nomadi, il pezzo forte dell'estate di Domobianca 365. Generazioni diverse, unite dalla passione e dall'amore per un gruppo che ha fatto la storia della musica italiana. Tanti classici del repertorio, qualche pezzo nuovo dell'ultimo album, Cartoline da Qui.

Il tutto con la consueta energia, con una perfetta armonia tra chi era sul palco e chi sul prato ad assistere allo show dei Nomadi. Emozione allo stato puro per i brani storici, da Io Voglio Vivere a Ho difeso il mio amore, da Canzone per un'Amica agli Aironi Neri, solo per citarne alcune. E poi l'apoteosi finale, con Io Vagabondo, la canzone che tutti amano e conoscono, che ha fatto da colonna sonora a tante cene con gli amici, a serate speciali di uomini e donne cresciuti con il mito dei Nomadi.

"Grazie per essere qui: questa serata è un motivo d'orgoglio per tutti noi, che in Domobianca credono. Ed un grazie particolare ai miei instancabili collaboratori, che hanno reso possibile una serata così - le parole di Paolo Zanghieri, il presidente di Altair. Sul palco anche il Cantante della Solidarietà Salvatore Ranieri, che ha chiuso in un bellissimo duetto proprio con Yuri Cilloni.

Grazie a lui il concerto ha avuto anche una finalità benefica, con donazioni di materiale sanitario ed ausili a Lilt Vco, Angsa, Soms di Domodossola e Cri di Domo