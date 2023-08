Andare informarsi su un’offerta pergotenda soprattutto quando ci apprestiamo ad arrivare ai mesi estivi può essere un'ottima idea visto che è una pergotenda è una soluzione molto interessante per poter creare un'area esterna protetta da sole, pioggia e altre intemperie atmosferiche, potendo godere di quella parte esterna a prescindere dalle condizioni meteorologiche.

Spesso le persone fanno molti sacrifici per poter prendere in affitto una casa o un qualsiasi locale se parliamo per esempio anche di un locale commerciale con un posto all'esterno, ed è giusto prendersi cura dello stesso per quanto riguarda la pulizia e la manutenzione, e può essere interessante anche sfruttarlo per poterci fare tante cose, e da questo punto di vista una pergotenda può dare di sicuro una mano.

Intanto per avere più chiarezza è bene distinguere una pergotenda da una tenda di sole tradizionale, perché in realtà la stessa è una struttura autoportante che può essere installata direttamente sulla superficie esterna ed è in grado di garantire una maggiore Resistenza e stabilità, ma soprattutto è in grado di proteggere e di delimitare una zona esterna molto più grande come superficie.

Ormai molte persone sanno che una pergotenda può essere una soluzione intelligente dal punto di vista funzionale per creare una area esterna protetta anche per un uso commerciale, e infatti prima parlavamo di locali commerciali aperti al pubblico facendo riferimento per esempio ad un ristorante, o un bar o un hotel.





Questi sono esempi interessanti perché ci fanno pensare che l'imprenditore che è proprietario di questi locali vuole far sfruttare ai clienti questa parte esterna in qualsiasi mezzo dell'anno proteggendola da pioggia, vento e sole.

Adesso che ci troviamo in estate per esempio diventa un qualcosa di molto interessante perché è un bar che ha uno spazio esterno può permettere ai suoi clienti di proteggersi dal sole stando all'interno della pergotenda e magari godendosi un caffè con gli amici, o godendo di un gelato





Quando andremo ad acquistare una pergotenda ci accorgeremo che avremo tante opzioni da prendere in considerazione





Quando andremo a parlare con le varie imprese che si occupano di vendere delle pergotende magari se la prima volta che ci approcciamo resteremo sorpresi in positivo per il fatto che esistono vari modelli di pergotenda e noi dobbiamo scegliere quello che ci sembra più adeguata alle esigenze e ai bisogni che abbiamo, e cioè come vogliamo utilizzare quello spazio esterno.





Ad esempio un modello di pergotenda prese spesso in considerazione è quella che viene chiamata bioclimatica che si caratterizza per la sua capacità di regolare la temperatura e l'umidità grazie a degli elementi orientabili a un sistema di ventilazione integrato, ed è particolarmente interessante per le zone esterne esposte al sole e al vento.





Oppure potremmo anche pensare alle cosiddette pergotende a scomparsa che si caratterizzano per la loro capacità di scomparire completamente quando non le utilizziamo, grazie ad un sistema di apertura e chiusura motorizzato, e vengono prese in considerazione per balconi e terrazzi, così da poter liberare lo spazio quando non utilizziamo in quel modo