In tanti al Calvario per il concerto 'a lume di candela' FOTO E VIDEO

Grande successo domenica per "Il Cembalo a lume di candela" nell'ambito del Festival Oxilia – Teatro e Musica per la terra d’Ossola.

Il concerto si è tenuto nella suggestiva cornice del Cortile dei Sodales del convento dei padri Rosminiani del Sacro Monte Calvario. La Camerata Strumentale di San Quirico ha incantato il numeroso pubblico, presente nel cortile e sui balconi, proponendo musica settecentesca.

L’ensemble diretto da Anselmo Quartagno è stato accompagnato dalla voce del mezzosoprano Candice Carmalt e dalle note del clavicembalo di Gian Luca Rovelli , che ha proposto musiche per soprano solo, archi e basso continuo di Georg Friedrich Haendel, Johann Sebastian Bach e Nicola Porpora.

Una serata importante per la Cappella Musicale del Sacro Monte Calvario e per la Camerata Strumentale di San Quirico in quanto, come ha sottolineato in apertura il responsabile della Cappella Musicale del Sacro Monte Calvario Adriano Alberti Giani, è stata l'occasione per inaugurare il clavicembalo che è stato affidato all'ensemble dalla mezzosoprano Candice Carmalt. Era inoltre da prima del covid che non veniva eseguito il concerto a lume di candela nel cortile.

Il nuovo strumento, che va ad impreziosire i concerti della camerata, è un clavicembalo che apparteneva alla mamma della mezzosoprano Candice Carmalt morta nel 2020. “Il clavicembalo da anni era in un deposito – ha detto commossa la mezzosoprano - ho preferito affidarlo alla Camerata che conosco da anni in modo che possa suonare ancora”. Al termine del concerto in molti tra il pubblico incuriositi dallo strumento, oggi poco usato, hanno chiesto informazioni al musicista Rovelli.