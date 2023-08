Un gruppo di giovani vogognesi a Lisbona per la Giornata della Gioventù

Anche un gruppo di ragazzi dell'oratorio di Vogogna sta partecipando a Lisbona alla Giornata Mondiale della Gioventù. Ad accompagnarli il parroco don Nicola Salsa. Venerdì vivranno con migliaia di giovani l'incontro con il Santo Padre, a seguire la Via Crucis e, sabato 5, in serata, la veglia di preghiera e, domenica in mattinata, la messa conclusiva.

“Siete dei ragazzi e delle ragazze in gamba – ha scritto sui social augurando buona Gmg ai vogognesi l'ex vicesindaco di Vogogna Laura Filippa - sicuramente quest'esperienza vi arricchirà ancor più, sia sul piano umano che su quello spirituale. Siamo con voi!”.