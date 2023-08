Successo per il centro estivo 'Luglio Insieme' a Malesco

L’asilo Trabucchi fa scuola all'insegna dell’estate trascorsa insieme. Viene archiviato come un grande successo il Centro estivo “Luglio insieme” organizzato per tutto il mese di luglio a Malesco. Tante le attività proposte: laboratori di cucina e pittura, yoga, zumba e attività sportive, oltre alle uscite sul territorio con il Cai Vigezzo.

“Siamo stati obbligati a mettere il numero chiuso, di 30 – spiegano gli organizzatori –; tutti bambini di età compresa dai 3 ai 12 anni: erano sia della valle che di famiglie di turisti in vacanza in questo periodo in Vigezzo”.

Insomma, un mese trascorso nel solco della voglia di stare insieme, di divertirsi e di scoprire la natura, oltre ad avvicinarsi con entusiasmo a tante attività che hanno rappresentato un valore arricchente in termini di esperienza non solo per i bambini ma per tutti coloro che si sono prodigati nell’organizzare al meglio i vari appuntamenti.