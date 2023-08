Restauri Collegiata, partiti i lavori all'altare di San Giuseppe

Proseguono i lavori di restauro conservativo e dell'illuminazione artistica delle pareti e volte decorate e affrescate della chiesa Collegiata di Domodossola, lavori che vengono svolti sotto la supervisione della Sovrintendenza delle Archrologica e delle Belle arti e del paesaggio di Novara.

Dopo il primo lotto, che ha visto il recupero dell' apside e il restauro dei pulpiti in legno per un importo di 200 mila euro, sono stati piazzati i ponteggi per ulteriori lotti. La campagna di raccolta fondi promossa dalla parrocchia sta dando buoni frutti. All'ingresso della chiesa, dall'inizio dei lavori, è stato posto un cartellone con l'elenco degli interventi, suddivisi in lotti con i vari importi e la modalità per versare le offerte, per chi vuole contribuire al progetto.

Già sono stati sistemati i ponteggi e venerdì sono partiti i lavori che interessano l'altare di San Giuseppe, per un importo di 49.400 euro, interamente finanziato dalla società cooperativa Pediacoop; l'altare del Sacro Cuore per 40.700 che sarà restaurato grazie ad un contributo del Ministero dei Beni Culturali e alle offerte di alcuni parrocchiani e infine il battistero che essendo stato già sistemato in occasione del Giubileo del 2000 non necessita di un grosso intervento, ma solo di una pulizia e di una nuova illuminazione, questi ultimi lavori, per un importo di 22.500 euro, saranno possibili grazie alla generosità di una famiglia domese.

I lotti ancora da restaurare dopo questa serie di interventi, che avranno una durata di circa tre mesi, riguarderanno le cappelle di San Carlo, di Santa Marta, della Vergine del Rosario, dell'Addolorata, le navate laterali e quella centrale per un importo di 1.177.800 euro. I lavori sono eseguiti dalla Tecno costrizioni e dalla ditta di restauri Irides con la direzione dei lavori dell'architetto Gianpaolo Prola mentre gli interventi di illuminazione artistica sono seguiti da Riccardo Lorenzone. Per contribuire al progetto di restauro della chiesa parrocchiale è possibile effettuare un versamento in banca sul conto IBAN IT85C050344536000000008593. Con causale “Restauro Collegiata”. Informazioni presso l'ufficio parrocchiale.