In due mesi abbattuti in Canton Ticino 1.100 cinghiali

Abbattuti in estate 1.100 cinghiali. Questo il risultato della politica di contenimento avviata in Canton Ticino, dove è stata introdotta per la prima volta quest'anno in Ticino.

Vi hanno preso parte 880 i cacciatori . La stagione è iniziata il 2 giugno ed è terminata il 31 luglio, su quasi tutto il territorio cantonale. IL totale degli abbattimento è stato di 1.100 capi: 566 nel Luganese, 234 nel Locarnese, 173 nel Mendrisiotto, 100 nel Bellinzonese e 27 nel distretto di Rivera.

Lo scopo della campagna di abbattimento è di tenere sotto controllo la popolazione di cinghiali che stanno causando anche gravi danni a coltivazioni e a proprietà private ma anche per contenere una potenziale epidemia di peste suina.