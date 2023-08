Stimolazione magnetica transcranica a Varese presso Sinapsy Poliambulatorio

La Stimolazione Magnetica Transcranica a Varese presso il poliambulatorio SinaPsy è un'imperdibile opportunità per trattare efficacemente diversi disturbi come la depressione maggiore, le dipendenze, il disturbo ossessivo compulsivo (DOC), la riabilitazione neurocognitiva nelle patologie neurologiche degenerative quali il Parkinson e l’Alzheimer e il trattamento post-acuto degli eventi cerebrovascolari e cranio-traumatici.

La Stimolazione Magnetica Transcranica a Varese

Solitamente si trattano patologie come la depressione oppure le dipendenze, attraverso dei percorsi psicoterapeutici. La medicina e la tecnica ci offrono oggi innovative opportunità di sfruttare apparecchiature elettromedicali altamente innovative grazie alle quali è possibile ‘’lavorare’’ proprio alla radice del problema, cioè i neuroni e le loro connessioni sinaptiche. Essendo un trattamento che agisce significativamente sulla causa biologica i risultati ottenuti sono evidenti e duraturi nel tempo. In particolare, è possibile sfruttare le potenzialità della Stimolazione Magnetica Transcranica a Varese messa a disposizione presso il poliambulatorio SinaPSY, una struttura all'avanguardia che investe costantemente nell'innovazione per il benessere dei propri pazienti permettendo loro di sottoporsi a sedute efficaci e sicure. La Stimolazione Magnetica Transcranica è una tecnica approvata dai principali organismi scientifici internazionali e garantisce risultati importanti e totale sicurezza per il paziente. Per essere più precisi si tratta di una tecnica di stimolazione dei neuroni e delle sinapsi che permette di influenzare l'attività elettrica del sistema nervoso per ottenere dei risultati nel trattamento di patologie di cui si è accennato sopra.





Le patologie e i disturbi che possono essere trattati

Con la Stimolazione Magnetica Transcranica, tecnica del tutto indolore per il paziente e che non necessita di nessuna forma di sedazione, è possibile trattare con risultati significativi un'ampia gamma di problematiche cliniche. Innanzitutto si dimostra adatta per la depressione maggiore, soprattutto a quelle forme cliniche associate ad ansia e che non rispondono ai trattamenti psicofarmacologici convenzionali. La depressione maggiore è un disturbo clinico estremamente complesso le cui manifestazioni sono molto eterogenee, la persona percepisce la propria esistenza con uno sfondo di tristezza, difficoltà a trovare sollievo e piacere, inerzia psichica e fisica. Questa condizione ha delle evidenti importanti ripercussioni sulla vita sociale non solo della persona, ma anche di tutti coloro che gli stanno affianco. La tecnica può essere utilizzata anche per il trattamento delle dipendenze da alcune sostanze stupefacenti e alcuni sostanze di abuso tra cui alcool, fumo. Alcuni studi scientifici ne dimostrano l’efficacia anche nel trattamento delle forme di ludopatia. Si ottengono risultati anche in alcuni disturbi di personalità e disturbo ossessivo compulsivo. Quest'ultima condizione, spesso associata nell’immaginario collettivo ad altre forme patologiche, consiste in una sorta di ‘’pensiero magico’’ secondo il quale diviene indispensabile per la persona mettere in atto dei comportamenti per evitare che accadano a lui o a persone a lui care fatti negativi. La Stimolazione Magnetica Transcranica è indicata anche nella riabilitazione neurocognitiva intesa come rallentamento della naturale progressione neurodegenerativa come il Parkinson e l’Alzheimer. Traggono giovamento forme cerebrovascolari ischemiche, emorragiche e post traumatiche.





Le caratteristiche e i vantaggi della Stimolazione Magnetica Transcranica

La Stimolazione Magnetica Transcranica è oggi promossa dalla comunità scientifica internazionale perché offre dei risultati evidenti, soprattutto in un percorso multidisciplinare associato alla psicoterapia. La tecnica si basa sull’esposizione di impulsi magnetici che vengono convogliati su una specifica area cerebrale che, il sistema di neuronavigazione posseduto da Sinapsy, consente all’operatore di identificare in maniera millimetrica; infatti l’area cerebrale da trattare è diversa per ogni singolo stato patologico. Si tratta di un trattamento altamente mirato e personalizzato che è importante venga effettuato presso centri specializzati come il poliambulatorio SinaPSY per ottenere dei risultati tangibili. Gli impulsi magnetici, somministrati secondo uno schema specifico per ogni patologia, vanno a stimolare o inibire alcune attività neuronali, consentendo la ripresa di connessioni sinaptiche tipiche di stati di assenza di patologie. Come accennato in precedenza la tecnica è totalmente priva di dolore o fastidio per il paziente, il quale può avvertire un ticchettio cutaneo nell’area di stimolazione e il suono prodotto dalla bobina magnetica, si ribadisce che non è necessaria alcuna forma di sedazione ed il paziente quindi rimane vigile per tutta la durata della seduta e i primi risultati si ottengono nel medio e lungo periodo. Prima di procedere con il trattamento, è necessario effettuare un accurato colloquio medico per valutare la diagnosi e per valutare eventuali incompatibilità al trattamento (fondamentalmente la presenza di clips metalliche cerebrali).