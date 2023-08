Santa Maria Maggiore: in scena la Monday Orchestra con Paolo Tomelleri e Celeste Castelnuovo

A Santa Maria Maggiore concerto della Monday Orchestra feat Paolo Tomelleri e Celeste Castelnuovo direzione di Luca Missiti. Il concerto, in collaborazione con Associazione Culturale Mario Ruminelli, si terrà giovedì 10 agosto alle 21 nella sala della musica del teatro comunale.

La Monday Orchestra è composta da 16 musicisti che vantano numerosi anni di esperienza in ensemble consolidati su tutto il territorio nazionale, il progetto è dedicato alla rivisitazione delle grandi big band della cosiddetta Swing Era: dai brani più famosi delle orchestre di Benny Goodman, Glenn Miller e Fletcher Henderson sino ai brani di Basie e Duke Ellington (negli arrangiamenti originali di queste orchestre).

Nata nella primavera del 2006 da un’idea dello stesso Luca Missiti e di Pietro Squecco, la Big Band, che ha collaborato con molti grandi musicisti, ha partecipato a numerosi Festival, tra cui il Torino Jazz Festival 2015, è stata per tre anni orchestra residente del Festival Area M ed è da tre anni tra i protagonisti della prestigiosa rassegna Estate Sforzesca, organizzata dal Comune di Milano.

Paolo Tomelleri, musicista polistrumentista, dopo aver studiato clarinetto al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, nel 1957 entra a far parte della famiglia dei musicisti di jazz, unendosi ai Windy City Stompers per cominciare una carriera lunghissima, piena di collaborazioni ad alto livello. Paolo Tomelleri ha scritto musiche da film, per spettacoli teatrali, documentari, jingles pubblicitari e si è esibito nei più importanti festival jazz europei.