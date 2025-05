Malesco, “Echi del Palcoscenico” ospita Cristiano Spadavecchia

Un viaggio affascinante tra fumetto, cinema, animazione e teatro: è quanto promette l'incontro “Cristiano Spadavecchia: dalle tavole di Tex agli storyboard per il cinema”, in programma questa sera, sabato 10 maggio, alle ore 21.00 al Cinema Comunale di Malesco. L’appuntamento, a offerta libera, rientra nella rassegna teatrale e culturale Echi del Palcoscenico, promossa dalla Pro Loco di Malesco, Finero e Zornasco.

Attraverso la testimonianza diretta del disegnatore Cristiano Spadavecchia, il pubblico sarà guidato alla scoperta delle profonde connessioni che uniscono il linguaggio visivo delle diverse arti espressive. Un racconto di 90 minuti che intreccia tradizione e innovazione, in un continuo gioco di contaminazioni creative.

La serata sarà anche l’occasione per presentare in anteprima assoluta la grafica ufficiale di Malescomics 2025, realizzata dalla fumettista e illustratrice Rossana Berretta, artista di fama italiana ed europea. Inoltre, saranno svelate alcune anticipazioni sulla seconda edizione del festival del fumetto, che tornerà domenica 10 agosto con incontri con autori affermati e indipendenti, conferenze, mostre, laboratori per bambini e una sezione speciale dedicata agli autori e hobbisti del Verbano-Cusio-Ossola.

Chi volesse candidarsi come autore o espositore può scrivere a malescomics@gmail.com. Il programma completo sarà disponibile a breve sul sito ufficiale: www.visitmalesco.it.