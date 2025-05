Malescorto, selezionati quasi duemila cortometraggi

Sono numeri impressionanti quelli relativi al festival Malescorto che quest'anno festeggia i venticinque anni: sono stati valutati dalla direzione artistica 1.960 cortometraggi, provenienti da cinque continenti e 68 Paesi. Tra questi emergeranno i corti in competizione, che entreranno a far parte della selezione ufficiale.

Nell’ambito di Malescorto Spin-Off, sono invece otto i corti scolastici in lizza per accedere a MaleSchool 2025 e sedici i corti dalla Regio Insubrica che si contenderanno il pass per Malescorto Insubria 2025.

La venticinquesima edizione del Festival è in calendario da lunedì 21 a sabato 26 luglio. Sono stati ammessi a partecipare registi, case di produzione e istituti scolastici, che hanno sottoposto al vaglio della commissione cortometraggi della durata massima di venti minuti.