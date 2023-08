Cosa regalare ad una maestra a fine anno

Non hanno il ruolo di un genitore, ma le maestre sono parte integrante della crescita culturale ed emotiva ma anche sociale di un bambino; negli ultimi anni sono tante le classi che hanno deciso di premiare le insegnanti con un dono di fine anno, e quali sono le idee più gettonate?

Perché è tradizione il regalo di fine anno alle maestre

Si inizia a parlarne già da settembre nelle chat di classe: il regalo per le maestre è una vera istituzione; i genitori tengono molto a ringraziare e lasciare una traccia dell’anno insieme ai propri figli a chi si è occupato di insegnare nuove cose sia a livello scolastico che sociale. Gli studenti e i genitori vogliono mostrare apprezzamento per tutto il lavoro svolto dalla maestra nel supportare l'apprendimento e lo sviluppo dei bambini, ma soprattutto rappresenta un modo per festeggiare i progressi fatti dagli studenti durante l'anno.

Regali fotografici

Donare qualcosa che graficamente ricordi la classe è un’ottima idea. Una tazza per la maestra, ad esempio, con una foto in gita dei bambini, oppure un altro scatto che li lega e una frase è sicuramente un’opzione valida, ma sapevate che esistono anche ottime borse in tela a cui è possibile aggiungere foto e scritte? Un’altra alternativa è quella di un puzzle: potete realizzarlo in pochi clic online scegliendo un'immagine rappresentativa dell'anno scolastico, su siti come Gifta, sarà un modo divertente per ricordare i momenti speciali vissuti insieme.

Un libro di ringraziamenti scritto da bimbi e genitori

Chiedere agli alunni di scrivere un breve messaggio o una nota di ringraziamento per la maestra su pagine decorate in modo creativo; raccogliete tutte le pagine e create un libro di ringraziamenti che la maestra potrà tenere come ricordo speciale dell'anno scolastico.

Donazione ad un’associazione legata al tema dell’istruzione

Se la maestra ha una causa educativa a cuore, considerate di fare una donazione in suo nome a un'organizzazione che si occupa di istruzione; potrebbe essere una ONLUS che fornisce materiali didattici a scuole svantaggiate o che sostiene la formazione di ragazzi in difficoltà.

Con una pianta non si sbaglia mai

Una pianta da interno è un regalo duraturo e decorativo che può ravvivare l'ambiente della classe o della casa della maestra; sceglietene una facile da curare, come l’aloe vera o la sansevieria, che non richiedono grande esperienza o impegno nella quotidianità e sono perfette anche per chi non ha il pollice verde.

Scrapbook personalizzato con l’aiuto dei bambini

Create un album scrapbook con foto e ricordi dell'anno scolastico: potete includere foto di classe, attività speciali e momenti divertenti trascorsi insieme; aggiungete anche spazi vuoti per permettere alla maestra di inserire i propri ricordi. Oggi, le classi hanno sempre un gruppo WhatsApp e sono le insegnanti stesse spesso a condividere scatti e ricordi, basterà conservarli durante l’anno per poterli stampare e riutilizzare.