Escursionista disperso in Valgrande: le ricerche con gli elicotteri di Vigili del fuoco e Finanza

Soccorso Alpino allertato per una persona scomparsa in Valgrande. Si tratta di un turista lombardo entrato nel parco lunedì 14. Fino a ieri l'escursionista, Carlo Vincenzo D'Orta, classe 1970, ha parlato al telefono e ha messaggiato con la fidanzata residente nel Lazio. Ha comunicato che si era perso. Oggi il telefono non è più in una zona dove prende il segnale. Attualmente l'elicottero dei Vigili del fuoco farà un sorvolo, essendo già in Vigezzo per cercare la turista milanese dispersa da giovedì alla Piana. A breve arriverà anche un elicottero della Guardia di Finanza, partito da Venegono. A bordo l'elicottero ha anche il sistema “Imsi Catcher” per intercettare i segnali di cellulari accesi anche senza copertura.

L'allarme per la scomparsa è arrivato dal numero unico per le emergenze del Lazio, contattato dalla fidanzata del disperso.