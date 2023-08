Ciclismo, Soldarini e Maffei secondi sulle strade di Pieve Vergonte

Fine settimana sulla strade di Pieve Vergonte per i ciclisti di casa nostra, impegnati in diverse competizioni valide per il memorial Maurizio Bertolini, il trofeo Comune di Pieve Vergonte, il trofeo Donini Logistica. Queste le classifiche per categoria:

Nella gara Esordienti 1° anno vittoria di Luca Silvano Boni (Castellettese Cicli Varsalon) che in volata ha battuto due ciclisti del Pedale Ossolano: 2° Lorenzo Soldarini, 3° Sergio Globo, settimo si è piazzato Vittorio la Fata.

Tra gli Esordienti 2° anno, il successo è andato a Elia Marchese (Pol. Quiliano Bik Marchisio) che ha preceduto Lucas Mirko Maffei del Pedale Ossolano. Edoardo Ietta, pure del pedale Ossolano, si è piazzato 7°.

Tra le Donne Esordienti 1° anni successo di Nina Marinini (Biesse Carrera).

Tra le Donne Esordienti 2° anno vittoria di Giulia Vallone (Bici Camogli Golfo Paradiso); 4a Anna Abigaii Longo Borghini (Pedale Ossolano), 6° Marta Della Vedova (Pedale Ossolano).

Tra gli Allievi, vittoria di Giacomo Rosato (La Termopiave Valcavasia Junior).

Tra le Allieve donne vittoria di Desiree Bani (Biesse Carrera).