Procedono nei tempi previsti i lavori di via Binda e via Marconi FOTO

Proseguono a Domodossola i lavori di sistemazione di via Marconi e via Binda, uno dei nodi cruciali del centro città. Un intervento delicato perché i lavori condizionano ovviamente la circolazione e le attività commerciali che gravitano sull’area.

A quest’operazione di rifacimento l’amministrazione comunale ha dato il via a fine febbraio scorso. La fine dei lavori – che interessano la pavimentazione delle vie e il rifacimento dei sottoservizi - è prevista una parte entro fine novembre e un’altra entro la prossima primavera.

"Di certo c’è che i lavori procedono secondo il programma prestabilito" afferma Franco Falciola, assessore ai lavori pubblici di Domodossola.

"Per via Marconi – afferma l’assessore – siamo arrivati sino alla zona del bar Milano e successivamente, dopo le ferie, si partirà con l’intervento su piazza Cavour. Anche per via Binda i lavori stanno proseguendo bene dal bar Mood sino alla piazza. Va ricordato che per via Binda si prevede la fine dei lavori entro fine novembre, sicuramente entro l’Immacolata. Mentre per via Marconi e soprattutto piazza Cavour il crono programma prevede che si arrivi all’ultimazione entro la primavera".