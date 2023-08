Attivo il Bando Servizio Civile Digitale: 7 posti nel Vco

Hai tra i 18 e i 28 anni? Sei cittadino italiano, di uno Stato membro dell'UE o di un Paese extra UE regolarmente soggiornante in Italia?Allora partecipa ai nostri progetti di Servizio Civile Digitale: 12mesi, con un impegno medio di25 ore alla settimana e un compenso mensile di € 507,30!

Approfitta di quest’opportunità per utilizzare le tue abilità digitali e assistere le persone con difficoltà nell'utilizzo del web, dei dispositivi elettronici e dei servizi online della Pubblica Amministrazione.Quali sono i progetti disponibili?Aurive propone due progetti nelle province di Torino, Novara e del Vcoi.I 16 giovani selezionati svolgeranno attività di facilitazione digitale e di educazione digitale in due ambiti:1) Assistenza;2) Educazione e Promozione culturale.Come fare per candidarsi?Le candidature devono essere presentate sulla piattaforma DOL del Dipartimento delle politiche giovanili, 𝐞𝐧𝐭𝐫𝐨 𝐥𝐞 𝐨𝐫𝐞 𝟏𝟒.𝟎𝟎 𝐝𝐞𝐥 𝟐𝟖 𝐬𝐞𝐭𝐭𝐞𝐦𝐛𝐫𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟑.

Ti invitiamo a consultare il sito www.aurive.it/bando-2023-digitale/ per approfondimenti.Hai domande? Contattaci!Invia una e-mail a serviziocivile@aurive.it oppure scrivici su WhatsApp dal lunedì al venerdì:- Dalle 9.00 alle 13.00 al numero 338 38.68.640- Dalle 14.00 alle 18.00 al numero 335 13.44.521Info e aiuto alla candidatura presso:- Biblioteca di Verbania, Via Vittorio Veneto, 138: dal martedì al giovedì dalle 9.00 alle 13.00-Centro Impiego di Verbania, Piazza Citta Gemellate 27: lunedì dalle 9.00 alle 14.00 oppure WhatsApp al 338 3868640.