Università in Svizzera, quali sono i vantaggi?

Ogni anno da tutte le scuole del Vco escono ragazzi su ragazzi con un diploma in mano e spesso tanta confusione in testa. Risulta sempre più difficile scegliere la propria strada: cosa fare dopo la scuola è una decisione fondamentale per la propria vita e bisogna indirizzarla addirittura alla fine del triennio delle scuole medie.

Vista la vicinanza con la Svizzera, molti aspiranti universitari prendono in considerazione più o meno seriamente l’opzione di intraprendere il percorso universitario oltre al confine, anche e soprattutto per la scarsità di alternative adeguate. La vita a Milano e dintorni è sempre più costosa e la certezza di trovare lavoro una volta finiti gli studi non c’è. Il Ticino apre ogni anno le porte a tantissimi italiani (dal VCO, Como e Varese), che studiano e lavorano nel paese confinante.



Il principale vantaggio dell’università svizzera è la possibilità di essere introdotti subito nel mondo del lavoro, appena dopo la laurea. Nel 2019, un sondaggio dell’Università della Svizzera Italiana di Lugano ha confermato che il 94.5% dei laureati intervistati dopo 1 anno è occupato e in media la ricerca del primo lavoro è di 2,6 mesi. Il tasso di occupazione a 5 anni sale al 96.1%.

In più, i salari svizzeri sono molto più alti comparati a quelli italiani, poiché rapportati al costo della vita: una ricerca di MyScience ha riportato che nel 2020 la retribuzione media lorda mensile per le professioni accademiche in Svizzera era di 8.671 franchi. Un’ottima prospettiva.

Inoltre, due tra le principali università ticinesi come la SUPSI e l’USI, mantengono un’alta internazionalità, con la possibilità di apprendere culture di tutto il mondo e di effettuare scambi scolastici con molti paesi. Non è una scelta semplice da fare, ma i pro di certo non mancano…