In arrivo la settima edizione di DomoSchool

Torna la DomoSchool, la Scuola Internazionale Alpina di Matematica e Fisica, giunta quest’anno alla sua settima edizione. L’appuntamento, organizzato con il supporto di Fondazione Crt, Comune di Domodossola, INdAM Gnsaga e Infn, si conferma come un importante momento di formazione e confronto per giovani ricercatori provenienti da diversi Paesi.

L’edizione 2026 sarà dedicata al tema “Co-Homology and Topology for Fields, Strings and Amplitudes”, con un approfondimento sui più avanzati metodi topologici e coomologici utilizzati nell’analisi e nel calcolo di dati in numerosi ambiti della fisica e della matematica contemporanee, dalla fisica delle particelle alla gravità, dalla cosmologia alla teoria quantistica dei campi, fino alla Topological Data Analysis.

La scuola si rivolge principalmente a dottorandi, post-doc e giovani ricercatori e vedrà la partecipazione di studiosi provenienti sia dal mondo della matematica sia da quello della fisica teorica. Il programma prevede quattro corsi per un totale di 24 ore di lezione distribuite nell’arco della settimana, oltre a momenti di confronto informale, una giornata dedicata alla scoperta del territorio e una cena sociale conclusiva.

Tra i relatori figurano Veronica Fantini del Cnrs – Laboratoire Mathématique Orsay in Francia, Gary Shiu dell’Università del Wisconsin-Madison negli Stati Uniti, Pietro Antonio Grassi dell’Università del Piemonte Orientale e Žiga Virk dell’Università di Lubiana. I loro interventi affronteranno temi che spaziano dalla teoria quantistica dei campi all’analisi topologica dei dati, fino alla topologia computazionale.

Uno degli aspetti caratterizzanti della DomoSchool sarà anche la possibilità per studenti universitari, dottorandi e giovani ricercatori di presentare i propri lavori attraverso brevi interventi di venti minuti dedicati ad argomenti collegati ai temi della scuola. Le candidature per gli “Short Talks” dovranno essere presentate entro il 3 luglio.

La partecipazione è limitata a un massimo di 40 posti. Per favorire la presenza di giovani studiosi, l’organizzazione mette inoltre a disposizione fino a 20 borse di studio che comprendono l’ospitalità gratuita a Domodossola dal 12 al 18 luglio.