Voucher Scuola, muro contro muro: oltre 6mila emendamenti e tempi contingentati

Prosegue in Consiglio regionale la discussione sulla riforma dei voucher scuola. Il confronto tra maggioranza e opposizioni entra nel vivo: 6.224 emendamenti presentati dalle minoranze e la richiesta di contingentamento dei tempi avanzata dalla Giunta.

Dopo un avvio di seduta caratterizzato dall’utilizzo degli strumenti procedurali da parte delle opposizioni, l’Aula ha respinto 18 questioni pregiudiziali e 7 sospensive, dando così il via alla discussione generale del provvedimento.

Nel tentativo di evitare uno stallo prolungato, l’assessore regionale all’Istruzione Daniela Cameroni ha chiesto il contingentamento dei tempi, con l’obiettivo di arrivare a una conclusione in tempi certi.

Nella discussione generale sono intervenuti: per la maggioranza Gianluca Godio (FdI) e per le opposizioni, Emanuela Verzella (Pd) e Sarah Disabato (M5S).

Dopo una sospensione dell'Aula necessaria per consentire l’organizzazione dei lavori, ha preso il via la lunga maratona delle votazioni.

Il centrodestra difende la riforma, sostenendo che le modifiche proposte puntano ad ampliare la platea dei beneficiari e rafforzare il sostegno alle famiglie, attraverso l’adeguamento delle soglie Isee e l’incremento dei contributi.

Di contro, le minoranze giudicano il provvedimento sbilanciato a favore delle scuole paritarie e penalizzante per la scuola pubblica, in particolare sul fronte del sostegno a libri, trasporti e materiale didattico, con il rischio – sottolineano – di ridurre la platea dei beneficiari e gli aiuti per le famiglie.